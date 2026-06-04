286 yıla kadar hapsi istenmişti. Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesi kabul edilmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından " Mehmet Akif Suç Örgütüne " yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış ve iddianame hazırlanmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy , Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs’ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi.

286 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede Mehmet Akif Ersoy ’un, "Suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "Nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

11 eylemin yer aldığı 96 sayfalık iddianamede 2 Kasım 2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbarda Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci ve Merve Sarı'nın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarını iddia edilmişti.

Yine iddianamede Ersoy'un eğlence tarzında etkinlikler düzenleyerek bu ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği, çevresinde bulunan kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırarak kadınların iradesini zayıflatıp birden fazla kişiyle birlikte bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıkları iddialar arasında yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında haber spikerleri, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve sporcuların olduğu çok sayıda isim gözaltına alınırken, birçok isim tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy da geçen yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.