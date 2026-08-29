289 metrelik Liberya bayraklı kuru yük gemisi için Boğaz trafiğe kapatıldı
29.08.2026 14:10
289 metre metrelik “Deyi Endurance”
İstanbul Boğazı, 289 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı “Deyi Endurance” isimli kuru yük gemisinin geçişi nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı "Deyi Endurance" isimli 289 metre uzunluğundaki geminin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı. Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik etti.
Liberya bayraklı " Deyi Endurance" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişini gerçekleştirdi.
289 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki gemi, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde boğaz geçişini tamamladı.
Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun ve Kurtarma-7-9-11-14 römorkörleri eşlik etti.