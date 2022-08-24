29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa bir zaman kala birçok kişi tarafından tatil araştırmaları yapılmaya başladı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 29 Ağustos'un yarım gün olup olmadığı ve 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. İşte 2022 resmi tatil takvimi.

Haberler - ntv.com.tr 24.08.2022 - 16:16

29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

2022 resmi tatil takvimi çalışan birçok kişi tarafından zaman zaman araştırılmaya devam ediyor. 'nın yaklaşmasıyla birlikte ise tatil takvimi merak edildi. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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