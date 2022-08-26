29 Ağustos yarım gün mü olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

2022 resmi tatil takvimi çalışan birçok kişi tarafından zaman zaman araştırılmaya devam ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ise tatil takvimi merak edildi. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?



29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?



Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.



30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?



30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ



Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar



Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe



Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı



Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma



Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi