29. Dönem POMEM sınav yerleri: POMEM parkur sınavı ve mülakatlar ne zaman yapılacak?

29. Dönem POMEM mülakatları için tarih araştırmaları başladı. e-Devlet üzerinden yayımlanan sınav giriş belgelerinin ardından adaylar sınav tarihlerini de sorgulamaya başladı. Peki, POMEM parkur sınavı ve mülakatlar ne zaman yapılacak?



POMEM MÜLAKAT DUYURUSU



POMEM resmi adresinden yapılan açıklamada; "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Kapsamı, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Kontrol Sağlık ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılan olan adaylar Sınav Merkezlerini, TC Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet üzerinden Sorgulayarak öğreneceklerdir." denildi.

POMEM PARKUR SINAVI NE ZAMAN?



29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır.



Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIR?



Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;



a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,



olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir

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