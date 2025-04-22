29 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde kaçak yollarla yurda giren 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edildi.
Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
KIRKLARELİ
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyü yakınlarında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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