29 Ekim 2019 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Açıklandı! (Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı)

Milli Piyango'nun 29 Ekim çekiliş sonuçlarında 5.000.000 TL kazandıran numara "401366" oldu.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe

SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

5000000 TL ikramiye kazanan numaralar



401366



100000 TL ikramiye kazanan numaralar



028881



50000 TL ikramiye kazanan numaralar



392681



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



020819 036550 047015 076557 081815 082690

117214 129613 134999 146475 147693 154012

172263 183381 214474 266815 278856 289680

294668 297311 329109 347487 360756 406168

434385 435281 440940 458995 499874 500661

508891 515223 531143 543186 546011 552366

555355 560144 598237 607156 618604 620761

621861 629080 633847 634092 646067 677064

698463 698490

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar



00916 01383 01396 01678 02981 03453

04781 05184 05671 06049 06668 06709

07348 08584 09145 10270 10763 12191

12752 12779 13310 13598 13775 14290

15884 18520 19336 20930 21896 22047

24933 25102 25224 31200 31592 34547

34595 34881 35344 36262 36280 36348

36739 37680 39164 39423 41910 42186

42485 44449 45193 47533 47772 50660

54788 54874 55760 56056 57474 58262

58316 59384 59622 63814 67419 67582

67731 68499 68548 68678 68770 69337

70716 71750 73398 73627 73700 73730

76134 76725 77022 77971 78907 79169

79615 80397 82195 82530 83954 86480

88288 91073 92304 92763 92924 93005

93028 94062 96391 99319



Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar



0105 0208 0837 1780 1982 2019

2099 2434 2968 2984 3078 3148

4276 5050 5291 5447 5524 5879

6213 6749 7021 7455 7613 7664

8620 8687 8784 9302 9691 9774



Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar



010 040 047 107 209 230

273 512 588 714 817 958