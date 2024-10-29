29 Ekim Anıtkabir ziyaret saatlerine yönelik açıklama: Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık?

Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk , Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmek vatandaşlar, ziyaret saatlerini araştırıyor.

ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2024 Salı günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır."denildi.

