29 Ekim kutlamalarında öğrencisini dışlayan öğretmenin cezası belli oldu

Afyonkarahisar'da 29 Ekim kutlamaları sırasında dikkat eksikliği rahatsızlığı bulunan 4'üncü sınıf öğrencisi M.E.D.'yi öğrenci grubundan ayırıp gösteri boyunca kenarda bekleten sınıf öğretmeni Ş.Ş. hakkında hem kınama hem yer değiştirme cezası verildi.

29 Ekim kutlamalarında öğrencisini dışlayan öğretmenin cezası belli oldu
Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü

Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü

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Dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile 29 Ekim gösteri grubundan ayrılan 9 yaşındaki çocuğu öğretmeni Ş.Ş hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme tamamlandı.

İnceleme sonucunda öğretmen Ş.Ş.'nin kutlamalarında gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek, kutlamalar için okula gelen öğrenci M.E.D.'yi gösteriye katmadığı ve kenarda beklettiğinin anlaşıldığı, bu nedenle öğretmenin 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 125’inci maddesi gereğince "kınama" ile cezalandırılması kanaatine varıldığı belirtildi.

Olayın ulusal ve yerel basında geniş yer bulması, öğrencinin okulda devam edecek olması, aile ile tekrar karşı karşıya gelme durumunda oluşabilecek olumsuz durumları önlemek, öğretmenin güvenliğini, saygınlığını korumak adına da Ş.Ş.'nin görev yerinin il merkezinde branşına uygun başka bir okulla değiştirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

29 Ekim kutlamalarında öğrencisini dışlayan öğretmenin cezası belli oldu - 1

NE OLMUŞTU?

Atatürk İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında, sınıf öğretmeni Ş.Ş. öncülüğünde 24 öğrenci, üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının olduğu tişörtlerle sahneye çıktı.

Gösteri başlayacağı sırada öğretmen Ş.Ş., disleksi rahatsızlığı bulunan M.E.D.'yi gruptan ayırıp, uzaklaştırdı.

Daha sonra diğer öğrenciler, çalan müzik eşliğinde gösterisini sundu. Bu sırada kenarda duran M.E.D. ise elleri önünde katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izledi.

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