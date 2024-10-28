29 Ekim Solotürk gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta? Solotürk gösteri takvimi

SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101'inci yılında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak. Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, iki uçakla selamlama uçuşu ve gösteri uçuşu yapacak. Peki, 29 Ekim Solotürk gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta?

29 Ekim Solotürk gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta? Solotürk gösteri takvimi

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.

SOLOTÜRK ilk olarak Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

29 Ekim Solotürk gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta? Solotürk gösteri takvimi - 1

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

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