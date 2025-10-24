29 Ekim'de bazı toplu taşıma araçları ücretsiz: Karar Resmi Gazete’de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

29 Ekim'de bazı toplu taşıma araçları ücretsiz: Karar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...