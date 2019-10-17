İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis komisyon toplantısının ikinci oturumu yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle AK Parti ve CHP grupları tarafından verilen ortak teklifle gün boyunca toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım olacak.
Buna göre; İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçlarıyla ücretsiz seyahat edilebilecek.
29 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
DHATürkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gün boyunca toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis komisyon toplantısının ikinci oturumu yapıldı.