29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistemle yapılan toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayamı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sağlanacak.

Bu kapsamda, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettep-İstanbul Havalimanı seferleri 29 Ekim Pazar günü ücretsiz yapılacak.

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