29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre ücretsiz uygulama; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.