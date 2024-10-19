29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

'nda toplu taşımanın ücretsiz olmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ücretsiz uygulama; Başkentray, , İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy  Hattı seferlerini kapsayacak.

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