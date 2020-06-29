29 Haziran 2020 corona virüs tablosu: 18 can kaybı, bin 374 vaka

Türkiye'de son 24 saatte bin 374 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, bin 374 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta yaşamını yitirdi, bin 214 kişi iyileşti.



Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.



Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 18, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.



"TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ"



Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadelerini kullandı.



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