İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde terör örgütü DAEŞ 'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıkları tarafından operasyonlar düzenlendi.

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin terör örgütü DAEŞ'e üye oldukları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca terör örgütüyle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları belirlendi.

Bakanlık, terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların sürdürüleceğini bildirdi.