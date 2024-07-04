29 ilde FETÖ operasyonu: 108 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

29 ilde FETÖ operasyonu: 108 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'ye yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

OPERASYONLARIN AYRINTILARI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesindeki çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin, örgütün sözde "emniyet mahrem", "askeri mahrem" ve "güncel" yapılanmaları içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.

29 ilde FETÖ operasyonu: 108 gözaltı - 1

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları saptanan zanlıların, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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