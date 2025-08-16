29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı, 39'u tutuklandı

Jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik 29 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 39'u tutuklandı.

İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde ’ye yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

10 gün süren operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerden 39'u tutuklandı.

Şüphelilerin, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgütte sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

