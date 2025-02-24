29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınına ilişkin davada bilirkişi raporu bekleniyor

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin davada yargılamaya devam edildi.



İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 5'i tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.



Müştekiler, avukatları ve izleyicilerin de katıldığı duruşmaya bazı müştekiler de bulundukları illerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.



Duruşmada, bilirkişi raporunun henüz hazır olmadığı, firari sanık Feridun Tayfun Erelmas hakkındaki yakalama kararının devam ettiği bildirildi.



Bir önceki duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenilen ancak ifadesinde bazı eksiklikler olduğu belirlenen Erkan Dillice'nin ifadesine tekrar başvuruldu.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davası: "İnşaat işine yardım eden garsonlar gördüm" Haberi Görüntüle

Tanık Dillice, 10 yıldır çalıştığını belirttiği gece kulübünde şef garson olduğunu, işletmenin her ramazan ayında kapanıp bayramın birinci günü açıldığını söyledi.



İşletmede hiçbir zaman bu kadar kapsamlı bir tadilata gidilmediğini anlatan Dillice, ramazan aylarında kendilerine ait olan bardak, içki, araç gereç ve masaları topladıklarını, hasarlı malzemeleri tadilata gönderdiklerini ve izne ayrıldıklarını söyledi. "YANGIN ÇIKTIĞINDA YOLDAYDIM"



Dillice, bu toplanma işinin genelde 2-3 gün sürdüğünü ve son kapanmalarında da aynı şekilde eşyaları topladıklarını belirterek, "Toplamadan önce bütün personel oradaydı. Diğer şef garsonlarla konuştuk, izinleri de içeri söyledik. İzinler başladı, izin kullanmak istemeyen bazı arkadaşlar varmış onlar muhasebeyle konuşmuşlar, gidip gelmeye devam etmişler. Kapattığımız günden olayın olduğu güne kadar 20 günlük süreçte sürekli giden personel yok. Ben ara ara gidip geldim, gönderdiğim malzemeleri kontrol ettim. Ramazanın son haftasında biz de son hazırlıkları yaparız. Yangın çıktığında ben yoldaydım, yetişemedim." diye konuştu.



İşletmeye tadilatla birlikte DJ masası kurulumu yapıldığını, bu masanın ağır parçalardan oluştuğunu gördüğünü kaydeden Dillice, masa geldiğinde orada olduğunu ancak tadilatlar ve kurulumlarla başkalarının ilgilendiğini dile getirdi.



Dillice, tadilat sırasında sürekli işletmede bulunmadığını ve diğer personelin bulunması için de yönlendirme yapmadığını ifade ederek, "Bu işletmede müşteri faaliyeti olmadığında, yani kapandığında bir ücret almıyoruz. Oraya giden arkadaşlar temizliğe katılmış olabilirler, çay kahve veren vardır. Komi ve garsonların demirciye yardım edenini, marangozun malzemelerini taşıyanları gördüm." dedi. raporunun hazırlanmasının beklenilmesine karar veren heyet, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

"KISA BİR KONUŞMA YAPILDI"



İşverenle direkt bir diyalogları olmadığını bildiren Dillice, bir müşteki avukatının iş güvenliği eğitimi alıp almadıklarına ilişkin sorusuna, "Bir önceki sene yangınla alakalı kısa bir konuşma yapıldı. Sanırım bir itfaiye görevlisi gelmişti, tam hatırlamıyorum. Hangi yangına neyle müdahale edilir konusuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapılmıştı. Bu olay keşke hiç yaşanmasaydı. Biz bu yangın söndürme sisteminin faal olduğunu sanıyorduk. Yangın tüpü de vardı, bir dönem doldurmuşlardı ama ben hangisi dolu hangisi boş bilmiyorum." şeklinde yanıt verdi. "KALABALIKLIĞIN NEDENİNİ BİLMİYORUM"



Duruşmada tanık olarak dinlenilen Arda Arman Perihan, işletmenin halkla ilişkiler sorumlusu ve marka yüzü olduğunu, yurt dışından gelen sanatçılarla ilgilendiğini, tadilat süreciyle ilgili bir görevi olmadığını söyledi.



Tadilatta genelde 10 kişinin olduğunu belirten Perihan, olay günü işletmenin neden o kadar kalabalık olduğunu bilmediğini aktardı.



Yangında ölenlerden Özkan Baş'ın kardeşi müşteki Önder Baş, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ağabeyimle yıllarca gece kulüplerinde çalıştım. Orada çok büyük ihmalkarlıklar olduğunu biliyorum. İş yeri sahipleri ve firmaların ucuza kaçmasından, ucuz malzeme kullanmasından dolayı bu elim sonuç doğdu. Ağabeyim personel şefiydi. Tadilat işleri için orada tadilat personeli bulundurulması gerekiyor. Ağabeyim, mekan sahibi çağırınca gitmiş, ücret de ödememişler. Mekan sahipleri bedava işçi çalıştırmış oluyor kısaca." ifadelerini kullandı. İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAMIŞ



Duruşmada söz alan müşteki avukatları, iş güvenliği önlemi alınmadığını, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve işletmede yönetici konumunda bulunan herkesin tutuklanmasını istediklerini dile getirdi.



Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar ve avukatları ise tahliye talebinde bulundu.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması, olay yeri inceleme raporları ve kuvvetli suç şüphesi gerekçelerini dikkate alarak tahliye taleplerinin reddine hükmetti.



Firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına ve bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenilmesine karar veren heyet, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

