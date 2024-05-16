29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2’si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı denetim ve ruhsat belgesi veren, aralarında o dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 14 kamu görevlisi hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep etti.



VALİLİK 13 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ



Valilik Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Yasemin Saral, Ali Rıza Yılmaz, İBB İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, İBB İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, İBB İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cemal Aksoy (2017 yılında vefat etmiş), Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Şefi Nilüfer Oğuz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Memuru Rahşan Tekin Ölmez, Beşiktaş Belediye Memurları Lalehan Taşdelen Başkaya, Feridun Tayfun Erelmas hakkında soruşturma izni verildi.

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLEN BİR KİŞİ 2017'DE HAYATINI KAYBETMİŞ

O dönemin belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü olan Cemal Aksoy 2017 yılında hayatını kaybettiği için valilik toplamda 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

DENETİM YAPILMADIĞI İDDİASI

Belediye tarafından ruhsat verilmeden önce veya verildikten sonra işyerinde herhangi bir kontrol veya denetim yapılmadığı vurgulandı. İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen kararda, söz konusu iş yerine 2006’da Beşiktaş Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği, aynı işyeri için itfaiye raporu alınmadan 2011’de yine ruhsat düzenlendiği, 2018’de ise işyerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethanelerle uzaklığı ile genel asayiş ve güvenlik açılarından tetkikinin yapılmasına rağmen 2006’da alınan Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayenehane Raporunun yenilenmediği, sonuç olarak yetkili idare tarafından ruhsat verilmeden önce veya verildikten sonra işyerinde herhangi bir kontrol veya denetim yapılmadığı iddialarına yer verildi.



DENETLENDİĞİNE İLİŞKİN YAZILI BİR BELGEYE RASTLANILMADI

Verilen kararda, iş yerine ait ruhsat dosyasının incelenmesinden 2007 yılından bu yana farklı şirketler adına içkili lokanta ve diskotek faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatları düzenlenmesine rağmen Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ruhsatlar verilmeden önce veya verildikten sonra denetlendiğine ilişkin yazılı bir belgeye rastlanmadığı kaydedildi. Kararda, ‘’Söz konusu iş yeri açma veya çalışma ruhsatları Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nde görevli personel ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcıları tarafından imzalanmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe aykırı olarak düzenlenen Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayene Raporunda imzası bulunanların, ayrıca eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı 4 kişinin de arasında bulunduğu 14 kişi hakkında soruşturma izni verilmesi belirtildi.