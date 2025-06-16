29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davası: Sanık avukatından tepki çeken savunma

İstanbul Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Müştekiler, avukatları ve izleyicilerin de geldiği duruşmaya bazı müştekiler ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

AİLELER AVUKATLARLA TARTIŞTI



Duruşma sırasında tutuklu bulunan bir sanık avukatının, yangın sırasında vefat edenler için "Yanarak değil, dumandan zehirlenerek öldüler" savunması tepkiye neden oldu. Tepki, acılı aileler ile sanık avukatları arasında tartışmaya dönüştü.

EK BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Şüphelilerin kusur durumunun belirlenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli uzmanlardan oluşan bir bilirkişi heyetince hazırlanan rapora tarafların itirazı üzerine dosyanın, yeniden ek rapor düzenlenmesi için bilirkişi heyetine gönderildiği belirtildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş ve Mehmet Memduh Ceylan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, ek bilirkişi raporunun beklenmesine hükmetti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 15 EYLÜL'DE

Duruşma 15 Eylül'e ertelendi.

Bilirkişi raporunda ihmallar zinciri gündeme gelmişti. Raporda; yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri tutuşturmasıyla başladığı belirtilmiş, söndürme sisteminin çalışmadığı tespit edilmişti.

"29 CANA KARŞILIK SADECE 4 KİŞİ TUTUKLU"

Duruşmanın ardından müşteki aileleri ve avukatları adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Yangında yaşamını yitiren işçilerin aileleri ve vekilleri adına konuşan müşteki avukatlarından Ahmet Ergin, adalet aradıklarını belirterek, duruşmanın kentten uzak olan Silivri'de yapılması nedeniyle birçok ailenin gelemediğini söyledi.

Ergin, olayın üzerinden henüz bir yıl geçmiş olmasına rağmen yalnızca 4 kişinin tutuklu bulunduğunu, dosyada kamu görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda asli kusurlunun yer aldığını belirterek, "29 cana karşılık sadece 4 kişi tutuklu. Patronlar, işverenler, işveren vekilleri ve taşeron patronların bir kısmı tutuklu değil." dedi.

Hayatını kaybeden Şivan Dolu'nun ablası Fatma Getizmen ise ihmalkarlık sonucu olayın yaşandığını belirterek, bir gazetecinin "Karşı taraftan şikayetinizi geri çekmeniz için herhangi bir teklif oldu mu?" şeklindeki sorusuna, "Yok, zaten ona cesaret edemezler." yanıtını verdi.

"BİR ARPA BOYU YOL ALAMADIK"

Yangında hayatını kaybeden Mahmut Emin Kaya'nın annesi Gülsen Kaya da iş yeri sahibinin, tadilat için izin almak istediklerini, bu kapsamda "Bağış" adı altında para vererek işlerine devam ettiklerini söylediğini aktararak, şunları anlattı:

"Eğer öyle olmasaydı, oraya zabıta gönderilseydi ya da belediyeden biri gitseydi orada hiçbir tedbir alınmadığını görürdü. Zaten bir sürü yanıcı madde bir arada tadilat yapılmış. Yani 4-5 tadilat ustası ayrı ayrı. Hepsi bir arada yapılmış. Benim oğlum mobilya dekorasyon işini yapıyordu, işçiydi. 26 yaşında, 4 aylık evliydi. Kiminin kardeşi, kiminin babası, kiminin çocuğu vefat etti. Acımız çok büyük. Neredeyse 1,5 yıl oldu. Bir arpa boyu yol alamadık. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ve burada neredeyse işçileri suçlayacaklar."



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı belirtilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Müşteki sanık Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğu aktarılıyor.

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.