29 Mart Arefe günü eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışacak mı?

9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili öncesinde vatandaşların arefe günü araştırmaları kazandı. Bayram tatili bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan tarihinde sona erecek. Hükümetinde bayram tatilini 9 güne çıkarmasıyla birlikte bayram süresince sağlık kuruluşlarının çalışma durumu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, arefe günü eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışacak mı?



BAYRAM TATİLİNDE ECZANELER AÇIK MI OLACAK?



Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.



Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorunda.



Resmi tatil kapsamında olmadığı için eczaneler açık olacak.



4 Nisan cuma gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecek.



BAYRAM TATİLİNDE HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI OLACAK?



Resmi bayram tatili sürecince, hastanelerin acil servisleri açık olacak ve hizmet verecek.



Bayram günlerinde sağlık ocakları faaliyet göstermeyecek.



Poliklinik hizmetleri ise 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren devam edecek.