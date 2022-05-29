29 Mayıs 2022 corona virüs tablosu: 2 can kaybı, 864 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Salgında yeni vaka sayısı önceki gün ve dünün ardından bugün de binin altında geldi.

24 saatte test yapılan 129 bin 961 kişiden 864'ünün testi pozitif çıktı. Bu sayı 28 Mayıs Cumartesi 966, 27 Mayıs Cuma ise 940'tı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün binin altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi.

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