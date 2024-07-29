29 Temmuz hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. MARMARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize 'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

📆29 Temmuz 2024 Pazartesi 🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/RJrb26nWzc

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



SİVAS °C, 29°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu



ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



KARS °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık