Haberler - NTV Haber 11.02.2022 - 11:08 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 11:21
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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 terörist etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Her terörist için kaçınılmaz son bellidir. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek."