29 yaşındaki Mustafa'nın şüpheli ölümü

Samsun'da Mustafa Bostan (29) isimli kişinin, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde arkadaşlarının evinde cansız bedeni bulundu.

Bostan'ı evin salonundaki çekyatta hareketsiz halde bulan arkadaşlarından biri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Mustafa Bostan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bostan'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Bostan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Bostan'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

