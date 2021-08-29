29 Ağustos 2021 corona virüs tablosu: 255 can kaybı, 17 bin 332 yeni vaka

Türkiye'nin 29 Ağustos 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de Covid-19'dan son 24 saatte 255 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 332 vaka tespit edildi.

29.08.2021 - 19:50 | Son Güncelleme : 29.08.2021 - 19:55

29 Ağustos 2021 corona virüs tablosu: 255 can kaybı, 17 bin 332 yeni vaka

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altı soruda mutasyon aşılar açısından ne anlama geliyor?

Altı soruda mutasyon aşılar açısından ne anlama geliyor?

Günlük corona virüs tablosu belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.

KOCA: YAPILACAK İKİ ŞEY VAR

Verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak" açıklaması yaptı.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...