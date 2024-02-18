2 ayda ikinci yangının ardından kundaklama şüphesi

İşletme sahibi Ahmet Dağ (53), "Dükkanımız iki ay önce de yandı. Yeniden yaptık. Bu gece de aynı saatlerde yine yangın çıktı. Her şeyimiz bitti. Şüphelendiğimiz kimse yok ama bir şey var. Araştırılması ve bu konunun üzerine durulması lazım. Servetimiz gitti." dedi.

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