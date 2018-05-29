İstanbul Çatalmeşe Mahallesinde 2B arazisi üzerinde çiftliği bulunan bir işadamının açtığı davada emsal bir karar çıktı.
İstanbul 5. Vergi Mahkemesi, 2B arazisi üzerinde taşınmazı bulunan ve ecrimisil (kullanım bedeli) ödeyen vatandaşın, emlak vergisinden muaf tutulması gerektiğine hükmetti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de kararı onayladı.
Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre İstanbul 5. Vergi Mahkemesi kararında, dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının mahkemeye gönderildiği, mülkiyetin Maliye Bakanlığı’na ait olduğuna dikkat çekilerek, “Bu haliyle dava konusu taşınmazın maliye hazinesine ait olması, bu nedenle de davacının malik gibi tasarruf edenden sayılamayacağı göz önünde tutulduğunda dava konusu ödeme emirlerinde hukuka uyarlı bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.
Mahkeme açılan davayı kabul ederek, dava konusu ödeme emirlerinin iptaline hükmetti.
2B araziler için emsal karar
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Mahkeme, 2B arazisi üzerinde taşınmazı bulunan ve kullanım bedeli ödeyen vatandaşın, emlak vergisinden muaf tutulmasına karar verdi.
İstanbul Çatalmeşe Mahallesinde 2B arazisi üzerinde çiftliği bulunan bir işadamının açtığı davada emsal bir karar çıktı.