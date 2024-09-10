2’nci kattan düşen bebek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2’nci katın penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

2’nci kattan düşen bebek ağır yaralandı

Ertuğrulgazi Mahallesi Evren Sokak’ta 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede yaşayan Mahmut E. (32) ve Merve E. (25) çiftinin bebekleri Hamza E., annesi mutfaktayken oyun oynadığı oturma odasının açık olan penceresine tırmandı.

Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hamza bebek, ilk müdahalesini ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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