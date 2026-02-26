2’si öğretmen 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kamyon sürücüsüne para cezası

Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü trafik kazasında tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü, 121 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, her iki tarafın avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, kamyon sürücüsü A.Ö'nün taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sürücü A.Ö'ye verdiği hapis cezasını 121 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi.

Kayseri’de 9 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen kazada; Yahya K. 38 HP 824 plakalı hafif ticari aracı ile otobüs durağındaki Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan O.M., Ö.Ç., Cafer Yıldız, ve Hasan Kale isimli öğretmenleri şehir merkezine bırakmak için aracına aldı. Yahya K. yönetimindeki araç Kayseri-Ankara karayoluna çıktığında A.Ö. yönetimindeki kamyon ile çarpışmıştı. Olayda Yahya K. ile öğretmenler Hasan Kale, Cafer Yıldız hayatını kaybetti.