2 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 217 can kaybı, 110 bin 682 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" dedi.

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