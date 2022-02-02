2 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 217 can kaybı, 110 bin 682 yeni vaka

Türkiye'nin 2 Şubat 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 02.02.2022 - 19:22 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 19:25

2 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 217 can kaybı, 110 bin 682 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Tabloyu paylaşan Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" dedi.

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