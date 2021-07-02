2 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 55 can kaybı, 4 bin 891 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı,, Covid-19 salgınına ilişkin günlük verileri açıkladı. Son verilere göre,, vaka sayısı 5 binin altına geriledi.



Bir gün içerisinde 223 bin 782 test yapıldı. 4 bin 891 yeni vaka tespit edilirken, bunların 461'i belirti gösteren hastalardan oluştu.

Uzun bir sürenin ardından ağır hasta sayısı 700'ün altına geriledi. Önceki güne göre, ağır hasta sayısı 9 azalışla 697'ye düştü.

Can kayıpları ise sürüyor. 24 saat içerisinde 55 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 49 bin 829'a ulaştı. Aynı süreçte, tedavisi tamamlanan veya karantina süreci sona eren 5 bin 352 kişi sağlığına kavuştu.