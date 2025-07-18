3,5 milyon TL dolandırıldı, evine icra geldi: İstanbul'da 75 yaşındaki kadına evlilik tuzağı

İstanbul'un Fatih ilçesinde iddiaya göre, üç yıl önce 75 yaşındaki Sahavet K. ile 42 yaşındaki emlakçı Harun E. tanıştı.

Adam, yaşlı kadın ile ilgilenerek gönül ilişkisi kurdu.

3,5 MİLYON TL'SİNİ ALDI, EVİNE İCRA GÖNDERDİ

Güvenini kazandıktan sonra ise yaşlı kadının banka kartı şifreleri ile 3,5 milyon TL'sini aldı.

Harun E., ilişki yaşadığı başka bir kadına Sahavet K. borçluymuş gibi senet imzalattı.

Senet imzalayan yaşlı kadının 10 milyon liralık evine de adam ve sevgilisi icra başlattı.

ODASINDAN NOTLAR ÇIKTI

Olay, Sahavet K.'nın bir yakınının, yaşlı kadının evine gitmesiyle ortaya çıktı.

Yaşlı kadının yakını, evde "Beni odaya kilitlediler, bana kağıt imzalattılar. Okudum anladım." yazan notlar buldu.

