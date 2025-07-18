3,5 milyon TL dolandırıldı, evine icra geldi: İstanbul'da 75 yaşındaki kadına evlilik tuzağı
İstanbul'da 42 yaşındaki bir adam, yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle dolandırdı. Dolandırıcının üç yıl önce ölen 84 yaşındaki karısından kalan 17 milyonluk miras davasıyla gündem olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde iddiaya göre, üç yıl önce 75 yaşındaki Sahavet K. ile 42 yaşındaki emlakçı Harun E. tanıştı.
Adam, yaşlı kadın ile ilgilenerek gönül ilişkisi kurdu.
3,5 MİLYON TL'SİNİ ALDI, EVİNE İCRA GÖNDERDİ
Güvenini kazandıktan sonra ise yaşlı kadının banka kartı şifreleri ile 3,5 milyon TL'sini aldı.
Harun E., ilişki yaşadığı başka bir kadına Sahavet K. borçluymuş gibi senet imzalattı.
Senet imzalayan yaşlı kadının 10 milyon liralık evine de adam ve sevgilisi icra başlattı.
ODASINDAN NOTLAR ÇIKTI
Olay, Sahavet K.'nın bir yakınının, yaşlı kadının evine gitmesiyle ortaya çıktı.
Yaşlı kadının yakını, evde "Beni odaya kilitlediler, bana kağıt imzalattılar. Okudum anladım." yazan notlar buldu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Notları bulan kadın polis ekiplerine şikayetçi oldu.
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri tespit etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kimlikleri belirlenen, Harun E., S.Y.( 54) ve A.T. (39) yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
17 MİLYONLUK MİRAS DAVASIYLA GÜNDEM OLMUŞ
Öte yandan, adamın üç yıl önce ölen 84 yaşındaki karısından kalan 17 milyonluk miras davasıyla gündem olduğu öğrenildi.
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