3,5 milyon TL'lik kaçak lüks eşyaya el konuldu

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Brüksel'den İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelenerek yakın takibe aldı.



Pasaport kontrolleri sonucunda yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişinin valizleri ekiplerce şüpheli bulundu.



Şüphelinin valizi X-ray tarama cihazına götürüldü. Valizden şüpheli yoğunluklar alınması üzerine ekiplerce valize yönelik fiziki aramaya geçildi. Şüphelinin valizi açıldığında içerisinde lüks markalara ait ayakkabıdan atkıya, gözlükten kol saatine, kolyeden bilekliğe toplam 195 eşya ve 29 kilo ambalaj ele geçirildi.



Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin 3 milyon 590 bin lira olduğu tespit edildi.



Olayla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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