3,5 milyon liralık sosyal medya vurgunu: 6 kişi tutuklandı

Kayseri'de sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi 3,5 milyon lira dolandıran 6 kişi tutuklandı.

3,5 milyon liralık sosyal medya vurgunu: 6 kişi tutuklandı

'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zararlı yazılım kullanarak sahte hesaplarından ürün ilanları vererek yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 11 şüphelinin 156 kişiyi, 3 milyon 543 bin 718 TL dolandırdığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 5’i ise serbest bırakıldı.

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