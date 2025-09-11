3,5 yaşındaki çocuğu dövüp, vücudunda sigara söndürdüler

Konya'da çocuğuna sevgilisi ile birlikte şiddet uygulayan kadın tutuklandı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Olay, Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

KOMŞULAR ŞİKAYET ETTİ

Sevgilisi M.A.E. (50) ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.’nın oğlu M.D.Ç.’nin önceki gece saatlerinde ağlamasından endişe duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA MORLUKLAR GÖRÜLDÜ

Eve gelen polis ekipleri, çocuğun dövüldüğünün çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu görünce anne H.A. ve sevgilisi M.A.E.’yi gözaltına aldı.

Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER



Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.



ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI



H.A. ve sevgilisi M.A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

ÇOCUK KORUMA ALTINDA

M.D.Ç. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.