3 araç birbirine girdi: 4 kişi yaralandı

Ömer B. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında İbrahim M'nin kullandığı kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından Selçuk G. yönetimindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ömer B, Alperen E, Furkan K. ve Emre Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

