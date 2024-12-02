3 Aralık ne günü? 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nün anlam ve önemi

3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, 1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilmiştir ve her yıl tüm dünyada farkındalık etkinlikleriyle anılmaktadır.



Türkiye'de de çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından farkındalık etkinlikleri düzenlenir. Okullarda, belediyelerde, üniversitelerde ve sosyal medya platformlarında engellilik konusunda farkındalık artırıcı çalışmalar yapılır.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü, sadece bir kutlama günü değil, toplumsal sorumluluğumuzu hatırlatan önemli bir farkındalık günüdür. Engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirmek ve toplumu daha kapsayıcı bir hale getirmek için herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekir.

