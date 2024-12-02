3 Aralık ne günü? 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nün anlam ve önemi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin toplumda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek, haklarını savunmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla kutlanan uluslararası bir farkındalık günüdür. Bu gün, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1992 yılında ilan edilmiştir ve o tarihten bu yana her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.
3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, 1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilmiştir ve her yıl tüm dünyada farkındalık etkinlikleriyle anılmaktadır.
Türkiye'de de çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından farkındalık etkinlikleri düzenlenir. Okullarda, belediyelerde, üniversitelerde ve sosyal medya platformlarında engellilik konusunda farkındalık artırıcı çalışmalar yapılır.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, sadece bir kutlama günü değil, toplumsal sorumluluğumuzu hatırlatan önemli bir farkındalık günüdür. Engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirmek ve toplumu daha kapsayıcı bir hale getirmek için herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekir.
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ AMACI
Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlamak,
Engellilik konusunda farkındalık yaratmak,
Toplumun her kesiminde, engelli bireylerin haklarına, ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek,
Daha kapsayıcı ve erişilebilir bir toplum oluşturmak için kamu ve özel sektör iş birliğini teşvik etmek.
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