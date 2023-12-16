3 asırlık anahtarla hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Lale Devri'nin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1726 yılında yaptırılan Nevşehir Kurşunlu Camii'ne öğle namazından sonra giren D.Y., cemaat çıktıktan sonra harekete geçti.

Bir süre cami içinde dolaşan D.Y. cami girişinde bulunan yardım sandığını gözüne kestirdi. D.Y. önce el lambası ile sandığın içinde para olup olmadığını kontrol etti.

Daha sonra imam odasına giden D.Y. burada asılı bulunan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen cami kapısının anahtarını çaldı. Çaldığı anahtarla yardım sandığının kapağını açan D.Y. çaldığı anahtar ve paralar ile kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı üzerine polis ekipleri de çalışma başlattı. Parmak izi ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kısa sürede hırsızın kimliğini belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan 24 saat geçmeden polis ekipleri titiz çalışma sonucunda D.Y.'yi Acıgöl ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İki ayrı camiden hırsızlık yapmış

D.Y.’nin Bekir Efendi ve Kurşunlu Cami’den hırsızlık yaptığı tespit edilirken, hurdacıya sattığı şamdan da bulunarak geri alındı. D.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.