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3 ay boyunca sürekli bir şeyler çalındı, hırsız tanıdık çıktı

Ankara’da komşusunun evlerine göz kulak olması için anahtar verdiği H.Y. isimli kadın, anahtarı çoğaltıp, 3 ayda 800 bin lira değerinde altın ve ev eşyası çaldı.

3 ay boyunca sürekli bir şeyler çalındı, hırsız tanıdık çıktı

’da komşusunun evini emanet edip, anahtar verdiği kadın 3 ay boyunca 800 bin lira değerinde yaptı.

Mamak ilçesine bağlı Peyami Safa Mahallesi’nde bir apartmanda yaşayan çiftin evinde son 3 ayda pek çok kez hırsızlık yaşandı.

Süreçte çiftin 800 bin TL değerindeki altınları ve elektrikli diş fırçası gibi ev gereçleri çalındı.

Polis ekiplerinin incelemelerinde, evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı saptandı. Eve taktırılan güvenlik kamerası incelendi.

Hırsızlığı evde olmadıkları sırada göz kulak olması için anahtar verdikleri komşuları H.Y.’nin yaptığı ortaya çıktı.

3 ay boyunca sürekli bir şeyler çalındı, hırsız tanıdık çıktı - 1

28 Ekim’de, çift yokken 2 kez eve giren H.Y., güvenlik kamerasına yakalandı.

Polise yapılan ihbar üzerine H.Y. gözaltına alındı. H.Y.’nin bir süre kendisinde kalan anahtarın kopyasını çıkarıp 3 ay boyunca eve girmeye devam ettiği belirlendi.

Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.Y. dava kapsamında mahkemeye çıkacak.

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