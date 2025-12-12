3 aylık evli çift, 3 gün arayla hayatını kaybetti

Genç çifti hayattan koparan kaza, 8 Aralık'ta Ankara-Polatlı kara yolunda meydana geldi. Arif K. kullandığı 26 AEB 280 plakalı otomobille önünde giden TIR'a arkadan çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki Mert Özsöz öldü. Özsöz’ün eşi İrem Özsöz ile aracın sürücüsü Arif K. ve Melisa Selin K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mert Özsöz’ün cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.



EŞİNDEN SONRA O DA VEFAT ETTİ

Yaralılardan İrem Özsöz, kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi’nden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özsöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün yaşamını yitirdi. İrem Özsöz’ün cansız bedeni, memleketi Eskişehir’e getirildi. Cenazeye, yakınları ve hat montaj operatörü olarak çalıştığı kamyon fabrikasındaki mesai arkadaşları katıldı. İrem Özsöz, Yenibağlar Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mert Özsöz ile İrem Dönmez Özsöz’ün 8 yıl önce tanıştığı ve 3 ay önce evlendiği belirtildi. 3 gün arayla hayatını kaybeden Özsöz çiftinden geriye eylül ayındaki düğünlerinde çekilen fotoğrafları kaldı.