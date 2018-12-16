Bakanların ve milletvekillerinin konuşmalarının ardından İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri kabul edildi.



Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kesinhesabı da Genel Kurulda oylanarak kabul edildi.



13 SAATLİK GÖRÜŞME



Bütçenin 6. tur görüşmeleri yaklaşık 13 saat sürdü. Kurumların bütçeleri üzerinde AK Parti'den 14, CHP'den 13, MHP ve HDP'den 9'ar, İYİ Parti'den 7, lehte ve aleyhte ise 2 milletvekili olmak üzere toplam 54 milletvekili söz aldı.



TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, bütçelerin kabulünün ardından birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

