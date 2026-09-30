Fon soruşturmasında 5 fon şirketi TMSF'ye devredildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yeni açıklama yapıldı.

Buna göre Tera Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring yönetimlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF ) devredilmesine karar verildi.

BDDK AÇIKLAMASININ AYRINTILARI



BDDK'den yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Hedef Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Sibel Gökalp'e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'e ait yüzde 10, Hedef Holding AŞ'ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ait yüzde 30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılması kararı alındı.

Aynı şekilde, Tera Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNDEKİ BAZI PAYLARIN DEVRİ İÇİN 6 AY SÜRE

Kararlar kapsamında, Altunç Kumova'nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarının, 6 ay içinde mevzuatta öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi.

Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring AŞ sermayesinde sahip oldukları sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki payların da 6 ay içinde söz konusu şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi kararı alındı.

Bu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 0,22, iki faktoring şirketinin faktoring sektörünün toplam aktifleri içindeki payının ise yüzde 1,45 olduğu bildirildi.



FON SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

Soruşturma, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, ilgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı değerlendirmesine yer verildi.

Savcılık yazısında, fon sahipleri tarafından alınan hisselerin daha sonra fonlara satıldığı, bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerinde artış meydana geldiğinin öne sürüldüğü belirtildi.

Söz konusu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'inci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.



İLK TUTUKLANAN İSİM MUHAMMED YARIZ

Soruşturmanın ilk aşamasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı . Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan isimler arasında yer aldı.

TERA VE PUSULA YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Ardından aralarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Celal Yarız ve Nihat Kırmızı da yer aldı.