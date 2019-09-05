Beştepe'deki Adli Yıl açılışını protesto ederek törene katılmayan barolar, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Olağanüstü Genel Kurulu'nun toplanması için harekete geçti.

İlk çağrı, genel kurul delegeleri ile yapılan toplantı sonrasında İstanbul Barosu'ndan geldi. Barodan yapılan açıklamada, ''Hukuk mücadelesi İstanbul Barosu için varlık nedenidir. Son sözü biz söyleyeceğiz" ifadesi yer aldı.



İstanbul’dan yapılan açıklamayı Antalya Barosu da destekledi. Son olarak Ankara Barosu ise olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı.



55 baro, protesto etmek için Beştepe'deki Adli Yıl açılış törenine katılmamıştı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da tepkilere rağmen törene katılarak 5 yıl aradan sonra Adli Yıl açılış töreninde bir konuşma yapmıştı.

