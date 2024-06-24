3 bin 129 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Düzce’de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere izin vermiyor. 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimde 3 bin 129 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 133 araç trafikten men edildi.

3 bin 129 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

'de Jandarma ve Polis ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde 12 bin 82 araç, 624 motosiklet kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 3 bin 129 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 133 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.

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