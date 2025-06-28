3 bin 370 rakımda koyun kırkma zamanı

Erzincan’ın önemli hayvancılık merkezlerinden olan Tercan ilçesinde koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılması sezonu başlandı.



Üreticiler, sıcaktan etkilenmemeleri için küçükbaş hayvanlarının kırkımını sağlarken, hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma işlemi yaptıklarını ve bu sayede de verimi artırdıklarını ifade ediyor. 3 bin 370 rakımlı Munzur Dağı yaylalarında koyun kırkımı yapan üreticiler, günlük 500’e yakın koyun kırkımının yapıldığını belirtti.



Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Demir, "Erzincan’da kırkım zamanı başlamıştır. Bu işi yaylada yapıyoruz. Kırkım işi üreticiler için zor. Kırkım işlemi bittikten sonra hayvanlar rahatlar, serinler. Koyunları, bol su olan yerlere götürüp yıkıyoruz" dedi.



Bir başka üretici çiftçi ise, "Haziran ayının sonuna doğru sıcaklıklar arttığı için koyunları kırkımı yapıyoruz. Bu sene biraz yağmurlu geçse de artık sıcaklıklar kendini iyice hissettirmeye başladı. Hepimiz birbirimize yardımcı oluyoruz, bir yerde toplanıp yapıyoruz. Özen göstererek yapıyoruz ki hayvanlara hiçbir şekilde zarar gelmesin. Bu sıcaklarda hayvanlar hem serinliyor hem de kırkılan koyunlar daha fazla gelişim gösteriyor. Kırkım sonrası elde ettiğimiz yünler maalesef eskisi gibi rağbet görmüyor. Kendi evimizde ve çevremizde kullanıyoruz." diye konuştu.