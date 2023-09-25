3 bin 996 okul servisine ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından denetlenen okul servisleriyle ilgili açıklama yaptı.



Yerlikaya, 3 bin 996 servis şoförüne ceza kesildiğini belirtirken "11-22 Eylül arasında; ülkemiz genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi. Bu araçlardan 3 bin 996'sına ceza kesildi. Aynı tarihler arasında İstanbul'da ise 5 bin 863 servis aracı denetlendi. Bu araçlardan 403'üne ceza kesildi. Okul servisi sürücülerimiz, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz. Araçlarımızın bakımını ihmal etmeyin. Eksiksiz yola çıkmayalım. Hız ve trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerimiz hassasiyetle devam ediyor.



🗓️11-22 Eylül tarihleri arasında:



Ülkemiz genelinde 1️⃣1️⃣2️⃣.2️⃣4️⃣1️⃣ okul servisi denetlendi.



Bu araçlardan… pic.twitter.com/ecsB1fBfqj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 25, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin