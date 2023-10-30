3 bin askerle 41 yıl önce yapılan dev Atatürk portresi yenilendi

Cumhuriyetin 100. yılında Erzincan’ın Keşiş Dağı’ndaki dünyanın sıra dışı 100 projesi arasında yer alan ve uzaydan görülebilen Atatürk portresinin yenilenen halinin açılışı yapıldı.



Portre 1982’de o zaman askerliğini Erzincan’da yapan ressam Mustafa Aydemir tarafından yapıldı. 100. yılda tine aynı ressam tarafından valiliğin katkılarıyla bir ekiple 4 bin ton beton kullanılarak inşa edildi.

Portrenin açılışı Erzincan Valiliği ve 3. Ordu Komutanlığı birlikteliği ile 59. Topçu Tugayı tören alanında yapıldı.



Vali Aydoğdu, “Yenilenen ve dünyanın en büyük portresi olan Atamızın bu portresi, Cumhuriyetimizin temsilcisi ve kurucusu olarak büyük bir değeri simgeliyor.” dedi.



Açılış programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan milletvekilleri, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.