3 bin dönüm arazi yandı, 10 milyon TL zarar oluştu

"YANGINLAR TÜM ŞEHRİMİZİ ÜZDÜ ÇÜNKÜ TARLALARIMIZ MİLLİ BİR SERVET"



Çetindağ, bu yıl hasat döneminde tarla yangınlarının çokça yaşandığını ve çiftçilerin mağdur olduğunu söyledi.



Çetindağ şöyle devam etti:



"Aşırı sıcak ve iklimlerin değişmesi bu yangınları beraberinde getirdi. Bu yangınlara baktığımız zaman çoğunluğu bilinmeyen nedenlerle yangınlar çıkıyor çünkü bir cam şişesi bile aşırı sıcaklar nedeniyle tarlada yangına yol açabiliyor. Yakın zamanda Kangal ilçemizde de 2 bin 500 dönüme yakın buğday tarlaları yağdı. Bunun yanında Sivas geneline baktığımızda yaklaşık 3 bin dönüm üzerinde ekili arazide sebebi belli olmayan yangınlar çıktı. Bu yangınların çıkması hem bizleri hem çiftçimizi hem de şehrimizi üzdü çünkü bu milli bir servet. Gece gündüz çalışıp tam hasat yapacağı zaman bu yangınların başlaması çiftçilerimize büyük sıkıntı yaşatıyor. Bu yangınlar nedeniyle şu anda 1100 ton civarında bir zarar var ve bu da yaklaşık 10 milyon TL yapıyor. Sivas Valiliği ve yetkililer konuyla ilgili çalışma başlattı. Zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilecek."

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